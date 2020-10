Julia Wróblewska opowiada o problemach ze zdrowiem psychicznym: "NIE MAM SIŁY WSTAĆ Z ŁÓŻKA"

pat 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Przepraszam, nie przemawia to do mnie. Ja jak mam zły dzień, to nawet nie myślę o odpaleniu kompa. A tu relacje na bieżąco.. Oczywiście, każdy jest inny i inaczej przeżywa różne sytuacje, ale dla mnie taki stan i jednocześnie robienie fotek nie jest wiarygodne. Człowiek "złamany" nie ma do tego głowy.