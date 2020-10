Przybita Julia Wróblewska szczerze o swoim stanie psychicznym: "Jestem w ostrym epizodzie mojego zaburzenia"

Kjyf 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Kurde.Mialam depresję w wieku 14lat.Pomogly mi koleżanki.Wyrywaly z domu na siłę.Jednego dnia zrobiłam kilka kroków na ławkę przed blok.Drugiego dnia namówiły mnie na lody by iść do sklepu.Te sklepy wybierały corazto dalej bym jak najwięcej się oddaliła od domu.I wiecie co ,udało się im.Nic nie jadłam bo się dusiłam każdym maleńkim gruzem,a z domu nie mogłam wyjść bo dostałam silnego ataku paniki i mdlałam.Nie wiem skąd się mi to wzięło, może coś mi się stało przez utratę osoby która kochałam , niewiem.Ale wiem że chorym osobom trzeba powiedzieć słuchaj będzie dobrze,będziesz bezpieczna,wychodzimy z domu ,gdy się poczujesz gorzej to wrócimy.Mysle że to naprawdę coś z psychiką się wtedy dzieje,i wystarczy wsparcie i oderwanie od złych myśli