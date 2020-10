Julia Wróblewska skrytykowana za bałagan w mieszkaniu: "SYF NA PODŁODZE, LUSTRO UWALONE"

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Bardzo ją lubię, mówi głośno o chorobach psychicznych, może wreszcie wszyscy zrozumieją, że mózg to taka sama część ciała jak serce. A ludziom w ciężkich stanach wreszcie zapewni się dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, nie tylko tej psychiatrycznej. Leki powodują różne choroby somatyczne, a człowiek z urojeniami bądź myślami samobójczymi nie pójdzie do Urzędu Pracy, zresztą i tak się do niej nie daje dopóki nie wyzdrowieje, o ile to możliwe, czasem nie!