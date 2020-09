Zgaszona Julia Wróblewska rozprawia o samotności po rozstaniu: "Nie wiem, kiedy ten ból sprawi, że NIE WYTRZYMAM"

Julia Wróblewska zasłynęła wiele lat temu u boku Macieja Zakościelnego i Agnieszki Grochowskiej w komedii romantycznej Tylko mnie kochaj. Choć rola w naszpikowanej gwiazdami produkcji otworzyła wówczas siedmioletniej aktorce drzwi do show biznesu, to dziś spełnia się w nieco innej roli. Na co dzień Julka jest bowiem pełnoprawną influencerką, a jej poczynania śledzi ponad pół miliona obserwujących.

Choć kariera aktorska Julii Wróblewskiej nie potoczyła się zapewne tak, jak wielu się spodziewało, to ona sama ma dziś poważniejsze zmartwienia. Celebrytka od jakiegoś czasu chętnie porusza tematy związane z depresją i podjętą terapią, a także regularnie informuje obserwujących o swoim samopoczuciu. Niestety niedawno Julka ogłosiła, że rozstała się z chłopakiem, co wyraźnie ją przygnębiło.

Julia Wróblewska opowiada o terapii: "Ta choroba jest jak wirus"

Bolesna rozłąka z byłym ukochanym nie pozostała obojętna dla stanu celebrytki, która nie ukrywa, że czuje się teraz bardzo samotna. We wtorek Julia postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań, które podsyłali do niej fani. Padły w nich m.in. kwestie rozstania, ich wspólnych zdjęć czy nawet jej nieco przykurzonej kariery aktorskiej. Na początek wyznała jednak, jak się obecnie czuje.

Chodzę do psychoterapeuty i psychiatry. Radzę sobie różnie, moje życie to jeden wielki rollercoaster. Raz jest super, a raz jest najgorzej na świecie. (...) Jeśli chodzi o moje zaburzenie, mówi się, że jesteśmy ofiarami poparzenia trzeciego stopnia, ale emocji. Gdyby to przerzucić na ciało, jak ktoś Cię pstryknie, to nie poczujesz, ale jeśli jesteś poparzony/a to będziesz wyć z bólu - napisała Julka.

Jeden z obserwujących postanowił zapytać Julię także o to, czy tęskni za byciem w związku. Celebrytka przyznaje, że nie jest jej teraz lekko.

Po prostu czuję się samotna. Przez kilka miesięcy miałam obok kogo spać, przytulić się, na kogo spojrzeć, gdy rano się budziłam, z kim wypić kawę i śmiać się z głupot. Tęsknię za kochaniem i byciem kochaną, za bliskością i ciepłem. Za poczuciem bezpieczeństwa, zaufania i po prostu byciem dla kogoś. Boję się, że długo zajmie mi, by znów móc kogoś do siebie dopuścić, zaufać, pokazać słabości. Nie wiem, za którym razem ten ból sprawi, że tego nie zniosę i nie wytrzymam - czytamy.

Podejmując temat wspólnych zdjęć z byłym chłopakiem Julka stwierdziła z kolei, że nie ma zamiaru ich usuwać, bo są to mimo wszystko jej wspomnienia.

Nigdy nie usuwam zdjęć z byłymi partnerami. Uważam, że po co je w ogóle wrzucać, skoro jeśli coś się stanie, to je usuniesz? Jednak jest to część mojego życia, moich wspomnień i nie usunę tych wspomnień usuwając zdjęcia - stwierdziła dojrzale.

Na koniec celebrytka pochyliła się też nad swoją karierą aktorską i przyznała, że nie chce sobie niczego narzucać.

Jestem raczej tym przysłowiowym wolnym ptakiem. Interesuję się wieloma rzeczami i nie lubię się szufladkować. Podoba mi się granie, ale uważam, że wszystko dzieje się po coś i jeśli kiedyś to definitywnie zakończę, to znaczy, że nie była to moja droga - odpisała.

Jednocześnie Julka opublikowała na Instagramie nowy post, w którym również poruszyła temat niedawnego rozstania z chłopakiem. Tam jej wyznanie przybrało jednak nieco bardziej niepokojący ton...

Boję się kogokolwiek znowu pokochać. Jestem przerażona na myśl, że nie będę w stanie nikomu zaufać. Mimo wszystko moje serce jest złamane... - napisała.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 (czynny codziennie, w godzinach 14.00-22.00). Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla młodzieży: 116 111 (czynny codziennie, w godzinach 14.00-22.00). Spis organizacji pomocowych znajdziesz na stronie www.samobojstwo.pl.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 800 70 2222 całodobowego Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie. Możesz też napisać maila lub skorzystać z czatu, a listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz TUTAJ.