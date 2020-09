Przygnębiona ROZSTANIEM Julia Wróblewska apeluje: "Proszę, żeby nikt mnie nie DOBIJAŁ"

Hjk 1 godz. temu zgłoś do moderacji 186 13 Odpowiedz

Bardzo dziewczynie współczuję - nie tyle samego rozstania, co zaburzeń osobowości. Zanim rzucicie w nią, ze jest atencyjna (na pudelku bywam nie od dzis, wiec pewnie padnie "to po co wrzucala?" ) to poczytajcie o borderline - byc może sama dobrze nie wiedziała, co i po co wrzuca, by dopiero potem się "ocknąć", wrocic do siebie i poczuc jeszcze gorzej z konsekwencjami. Trzymam kciuki za Ciebie Julka, ale i za wszystkich pudelkowiczow walczacych ze sobą na terapii! Dobrego tygodnia!