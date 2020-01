Julia Wróblewska o depresji: "Leżenie tygodniami w łóżku, jedzenie raz na 2 dni, smutek i nienawiść do samej siebie"

Walka 25 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

To znowu ja - widzę ze moje przemyślenia nie są ważne dla redaktorów - a dla czego ? Pewnie mam za dużo przekazu dla ludzi , którzy sami zmagają się z tą ślepą chorobą!! Posłuchajcie !! Zmagam się z tą chorabą od dzieciństwa - dlaczego????! Jestem dzieckiem alkoholika - moje ego spadło do minimum !! - każdego dnia walczę o siebie !!!! Mam 40 lat - dopiero teraz walczę o samaą siebie !! Mam super mężczyznę i dziecko - mój mąż udaje każdego dnia ze jest ok- to moja osłona dymna !!! Mój przekaz tym artykułem polega na tym abyśmy przestali udawać przed samym saba ze jest oki !!!- bo nie jest !!! Leczymy się - bo sami sobie nie damy rady!!! - ten artykuł to tez terapia dla mnie !!!! Kocham was - zacznijmy myśleć o sobie!!!!!