Julia Wróblewska zachwala efekty TERAPII: "Moje reakcje nie są już tak gwałtowne i nieadekwatne do sytuacji"

Loka

,,Nawet w mojej sytuacji mozna miec problemy,, a w jakiej ona jest specjalnej sytuacji? Mysle, ze wlasnie z tego przekonania biora sie jej problemy. Myslala, ze jest kims wyjatkowym? Sorry, jako dziecko byla slodka i pocieszna, to brali ja do komedii familijnych ale nie swiadczy to jeszcze o talencie czy umiejetnosciach aktorskich. Teraz pewnie patrzy na rownolatke Wieniawe i mysli co z nia nie tak, ze tamta odcina kupony a u niej slabo z kariera... Ale taki jest showbiz. Raz jestes na topie, za 2 lata o Tobie zapomna. Najgorzej jak taka Julka uwierzy, ze jest Bog wie kim, a tu ani szkoly, ani powalajacej urody, ani talentu... Latwo wpasc w depresje przez rozbujane ego. W jej przypadku rodzice dali ciala..