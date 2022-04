Mama Julii Wróblewskiej o pobycie córki w ośrodku terapeutycznym: "Zastanawia się, czy kontynuować karierę w mediach"

Marta 20 godz. temu zgłoś do moderacji 499 78 Odpowiedz

Pudel nie kasuj komentarza!! A ja jestem po wypłacie. Na czysto po opłatach zostało mi 200 zł. I jak przeżyć miesiąc... ą gdzie leki dla chorej na depresję Matki? Gdzie reszta typu jedzenie, środki czystości... Nie chce mi sie żyć. Już nie mam po co. A moja Matka teraz spi bo w jacy oglądała youtuberów, Kruszwil i Meduza, tylko o nich opowiada. Na okrągło. A że nie ma za co jesc to co tam. Twierdzi, że kasa łatwa i przyjemna dając ni do zrozumienia że jestem niezaradna życiowo. Nie mam wsparcia ani bliższej rodziny znajomych. Szykuję się na najgorsze.. Nie mam.kasy, nie będę mieć na chleb. Głoduję, wstyd powiedzieć, niejednokrotnie szłam do pracy bez jedzenia, na głodzie kilkudniowym. Wiem, to.nie temat na Pudelka ale nie mam komu się wyżalić. Naprawdę nie mam.