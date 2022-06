Julia Wróblewska po wyjściu z ośrodka terapeutycznego została... KELNERKĄ! "Dostałam zalecenia, żeby PÓJŚĆ NORMALNIE DO PRACY"

Pod koniec 2021 roku Julia Wróblewska ogłosiła na Instagramie, że planuje udać się do ośrodka terapeutycznego w Krakowie, gdzie otrzyma potrzebną pomoc psychologiczną. Jak przyznała, leczeniu poddała się dobrowolnie dla własnego dobra i rozpoczęła terapię w połowie listopada.

Proszę nie autodiagnozujcie się. Jeśli przeżywacie coś takiego, skonsultujcie się z lekarzem psychiatrą i powiedzcie o swoich obawach - apelowała słusznie.

Na początku maja informowaliśmy z kolei, że Julia Wróblewska opuściła ośrodek terapeutyczny i powoli wraca do codziennego życia. Zapewniła wówczas, że "wiele do niej dotarło", jednak z szacunku do siebie i innych szczegóły pobytu w placówce chce zachować dla siebie.

Czuję się dużo lepiej. Mam więcej odwagi, by dbać o siebie i stawiać siebie na pierwszym miejscu - pisała w opublikowanym wtedy poście.

Teraz dowiadujemy się, że to nie koniec zmian w życiu Julii. Jak donosi "Fakt", po zawieszeniu kariery w show biznesie aktorka postanowiła podjąć pracę jako kelnerka. Jak zapewnia, zrobiła to w zgodzie ze sobą, a pomysł aktywności zawodowej z dala od kamer jest właśnie efektem terapii. Na razie obecny stan jej służy, co sama przyznaje.

Teraz mam nowe zajęcie. W ośrodku dostałam zalecenia, żeby pójść normalnie do pracy i trochę zbalansować to moje życie publiczne i prywatne. Więc poszłam do zwykłej pracy i jestem kelnerką w restauracji. Pracuję tam od miesiąca i jestem bardzo zadowolona - mówi w rozmowie z tabloidem.

Jednocześnie Julia zauważa, że kariera w mediach może nie trwać wiecznie i musi myśleć o tym, co będzie dalej. Co prawda bywa rozpoznawana w nowej pracy, ale są to główne miłe chwile i podchodzi do tego z dystansem.

Żadna praca nie hańbi i choć dużo osób zawsze mi mówiło, że do normalnej pracy nie pójdę, to ja poszłam. Nabieram doświadczenia. Kariera karierą, ale jak ona by się kiedyś skończyła, trudno byłoby mi dostać zwykłą pracę bez praktyki. Póki co jest fajnie, odbywam szkolenia i dobrze się czuję. Ekipa z restauracji miło mnie przyjęła. A klienci często mnie rozpoznają i robią sobie ze mną zdjęcia - wspomina.

Jakie będą jej dalsze plany? Trudno powiedzieć, ale na razie Julia bardzo sobie chwali ostatnie zmiany w życiu.

Ja zaczęłam wszystko na odwrót, bo jako dziecko zaczęłam robić karierę i nie miałam nawet możliwości pójścia do normalnej pracy. Więc to, co robię teraz, jest dla mnie ciekawym doświadczeniem, choć przyznam, że to trudna praca i stresująca, ale zobaczymy. Póki co jest fajnie i dobrze się czuję - zapewnia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 116 123 lub 22 484 88 01. Listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz też TUTAJ.

