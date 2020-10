Julia Wróblewska POBITA podczas manifestacji w Warszawie? "Pozdrawiam ONR napie**alające kobiety"

Monika 8 min. temu zgłoś do moderacji 11 5 Odpowiedz

Powiem tak : *dzieci zostają kalekie podczas porodu- protestujcie żeby je można było zabić bo kto sie bedzie takim opiekować! *Dzieci tracą nóżki lub inną czesc ciała podczas zabaw- protestujcie żeby można było dobić bo ktoby sie takim opiekował *Dzieci chorują(SMA Białaczka i inne choroby zagrażające życiu lub prowadzace do śmierci)- protestujcie żeby można było je za wczasu zamordować bo po co komu takie a. Jeszcze patrzeć trzeba jak umiera! *Starsze osoby chorują Alzheimer, Parkinson, Demencja- zabijajmy ludzi już po 75 roku życia bo taki to jiechodzi ani do pracy ani jic tylko choruje i tabsy wpierdziela prostestujmy żeby icb moc zabic w takim wieku gdy jeszcze coś kumają!!!!