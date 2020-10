Julia Wróblewska w stroju z "Opowieści Podręcznej" sprzeciwia się decyzji TK: "Nie zadzieraj z moją wolnością"

Nie zadzieraj z moją wolnością - napisała pod zdjęciem Julia. - Inspiracja książką. Smutną książką - dodała, nawiązując do opowieści o znajdującym się pod skrajnie prawicowymi rządami Gileadzie, gdzie w obliczu epidemii niepłodności kobiety zdolne do wydania na świat potomstwa zmuszane są do rodzenia dzieci wysoko postawionym małżeństwom.

Wkrótce się dowiemy. Co urodzi Warrena? Dziecko zgodnie z ogólnymi oczekiwaniami? A może co innego, niedziecko, z główką jak szpilka, z psim pyszczkiem, podwójnym ciałem albo dziurą w sercu, albo bez ramion czy z błonami pławnymi u rąk i nóg?... Kiedyś, owszem, potrafili to stwierdzić, za pomocą specjalnych urządzeń, ale teraz zabroniono takich praktyk. Zresztą, co z tego, nawet, gdyby wiedziano. I tak nie można przerwać ciąży, obojętnie jaka jest, trzeba ją donosić do końca - czytamy w udostępnionym przez Julię tekście.