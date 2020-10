Izabella Łukomska-Pyżalska dołącza do strajku kobiet: "Mogę się tylko cieszyć, że skończyłam już prokreację"

Asia 15 min. temu zgłoś do moderacji 56 2 Odpowiedz

Tez jestem ateistka i wkurza mnie, ze stary kawaler z zoliborza zmusza kobiety do porodow dzieci, ktore chwile potem umra tylko po to, bo on uwaza, ze musza byc ochrzszczone. To jest zaczyna byc panstwo totalitarne! Moze zaraz zabronia badan prenatalnych, bo po co?