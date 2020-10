Szczera do bólu Paulina Smaszcz wspomina traumę sprzed lat: "Ja nie istniałam. MOJE MARTWE DZIECI w brzuchu też nie"

Anka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 734 124 Odpowiedz

Też trafiłam do szpitala z obumarłą ciążą i również miałam poczucie, że jestem dla wszystkich tylko problemem:-( Ale dla mnie nie jest to argument za tym, żeby walczyć o prawo do aborcji eugenicznej... Zmieniać trzeba podejście personelu do ciężarnych, walczyć o wsparcie i pomoc dla dzieciaków niepełnosprawnych i ich opiekunów, o godne warunki do rodzenia i wychowywania dzieci, a nie do ich zabijania...