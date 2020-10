Julia Wróblewska pokazuje obrażenia po proteście w Warszawie: "Nikt nie ma prawa nas atakować!" (FOTO)

Strajk kobiet. Gorąco na placu Trzech Krzyży. Ranny obrońca kościoła pw. św. Aleksandra

Mimo odniesionych obrażeń, celebrytka jeszcze do późnych godzin wieczornych strajkowała na placu Trzech Krzyży, otaczając kościół św. Aleksandra z resztą protestujących. W jednej z relacji Julka postanowiła odpowiedzieć na zarzuty internautów, którzy zarzucili gwiazdce, że (podobnie jak reszta protestujących) zasłużyła sobie na atak obrońców "katolickich wartości", uciekając się do aktów wandalizmu . Warszawianka nie kryła silnych emocji.

I przestańcie mi pi***olić o niszczeniu kościołów w prywatnych wiadomościach - grzmiała. Kościół wchodzi w politykę i nasze życia (też niewierzących) od lat, więc polityka i my wchodzimy do kościoła. Ale nikt nie ma prawa atakować nas nożami i petardami! My nikogo nie bijemy. Nikogo nie krzywdzimy. Nie mamy ze sobą noży, a mimo to są osoby, które są w stanie mi pisać: "Hej, oni robią coś dobrego, bo wy niszczycie kościoły". Niszczymy rzeczy, a nie ludzi.