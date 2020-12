Julia Wróblewska spędza święta samotnie: "Nie uważam tego okresu za narodziny Boga"

Julia Wróblewska przeszła długą drogę od popełniającej liczne wpadki celebrytki do uczulającej na problemy psychiczne influencerki. Aktorka nie boi się zabrać głosu w sprawie ważnych tematów społecznych i często wdaje się w światopoglądowe dyskusje z internautami komentującymi jej wpisy.

Wszystkiego co najlepsze kochani! Ja tę Wigilię spędzam samotnie, bo nie chcę niepotrzebnie narażać moich dziadków i starszych członków rodziny. Chciałabym życzyć wam spełnienia waszych marzeń i celów, które postawicie sobie na Nowy Rok. Oby był dla nas łaskawszy niż obecny i pozwolił nam bardziej się rozwijać. Życzę też zdrowia, bo w tych czasach to najcenniejszy skarb. Mam nadzieję, że niedługo znów będziemy mogli tulić się do wszystkich i spotykać poza domem. Buziaki - napisała Wróblewska.