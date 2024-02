Julia z "Kanapowczyń" schudła w programie 17 kilogramów. Teraz twierdzi, że znów przytyła. "Zawalcz jeszcze raz" (WIDEO)

😔😔😔 32 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jak się schudło 17 kg to niestety ale trzeba dość mocno się pilnować by kilogramy nie wróciły. Wiem sama po sobie bo schudłam 13 kg i muszę bardzo uważać by to utrzymać. Jakbym sobie popuściła to szybko bym wyglądała tak jak wyglądałam. No ale może jej te dodatkowe kilogramy nie przeszkadzają.