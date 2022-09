Jurorzy "Top Model" OCZAROWANI wytatuowaną uczestniczką. Marcin Tyszka: "Troszkę się ciebie bałem"

W środowy wieczór wystartował 11. sezon "Top Model". Pierwszy odcinek programu zdążył już dostarczyć widzom niemałych wrażeń, bowiem w modowym show zaprezentowali się uczestnicy mogący pochwalić się nie tylko nieprzeciętną urodą, ale także wzruszającymi historiami. W show niezmiennie w roli jurorów pojawili się: Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński. Znany kwartet zadbał o to, by w nowym sezonie nie zabrakło bohaterów z poruszającymi przeżyciami w tle.

I tak oto w pierwszym odcinku "Top Model" widzowie mogli zobaczyć m.in.: Adriana Nkwamu, który zmagał się z rasizmem ze względu na ojca pochodzącego z Tanzanii, Michalinę Wojciechowską, wychowywaną jedynie przez mamę i babcię, Filipa Pernera pochodzącego z Ukrainy, niedosłyszącą 19-letnią Weronikę Pawelec, a także Borysa Darchana (chłopaka niegdyś uzależnionego od narkotyków i alkoholu).

Duże emocje wzbudziła również wytatuowana Anna Romanowska, którą na castingach wspierała jej partnerka. Aspirująca modelka, która na co dzień spełnia się jako barberka, zwróciła uwagę jurorów mnóstwem tatuaży na ciele i twarzy oraz ogoloną głową.

Szczerze mówiąc, jeszcze parę lat temu nie wyobrażałam sobie przyjść tutaj stanąć przed wami i wyglądać tak, jak wyglądam. To było dla mnie abstrakcyjne. A teraz tak naprawdę w dużych markach coraz więcej jest Streetwear'u, ludzi alternatywnych, więc stwierdziłam: "czemu nie?"- wyznała na antenie Romanowska.

Katarzyna Sokołowska i Dawid Woliński, chcąc dać szansę wytatuowanej uczestniczce, pognali do garderoby, aby sprawdzić, czy 27-latka odnajdzie się w wybranej przez nich modowej stylizacji. Anna Romanowska, paradując w białym garniturze wybranym przez jurorów, skradła ich serca, co przełożyło się na jej awans do kolejnego etapu programu.

Aniu, jesteś wyzwaniem. I to, na czym zależało nam teraz z Dawidem, było pokazanie, że można przełamać taki wizerunek i to może być dla mody bardzo interesujące - powiedziała Katarzyna Sokołowska.

O komentarz pokusił się również Marcin Tyszka, który nie omieszkał wspomnieć, że na początku wygląd 27-latki wzbudził w nim strach.

Powiem ci, że gdy zobaczyłem to zdjęcie zgłoszeniowe, troszkę się ciebie bałem. Natomiast bardzo podoba mi się ten kontrast między twoim wyglądem, a tym, co jest w środku. To jest bardzo ujmujące i intrygujące - dodał fotograf.

Internauci nie kryli zadowolenia z decyzji jurorów, ciesząc się, że wytatuowana dziewczyna będzie miała szansę na przełamanie oklepanych schematów, jakie do tej pory panowały w świecie mody.

Dziewczyna jest odważna, przy okazji skromna, niczego jej nie brakuje. Ok, tatuaże, ale co z tego? Jej osoba może być świetna do wielu różnych kampanii, jest inna, ciekawa i po prostu intrygująca; Super babka. Zobaczymy co będzie dalej. Dobrze że dali jej szansę; Pamiętam, jak krytykowali Karolinę Gilon za tatuaże, która w modelingu się nie odnalazła, ale karierę zrobiła. Także jest o czym gadać. Brawo dla producentów; Bardzo określona uroda przez tatuaże i chyba jest niziutka, ale mimo wszystko dziewczyna z potencjałem, a na dodatek przesympatyczna, więc chciałabym ją zobaczyć dalej - komentowali internauci.

Myślicie, że ma szansę zrobić karierę?

