W "Top Model" wystąpi... były chłopak Marceliny Zawadzkiej! "Mamy nowego aktora do '365 dni!'"

kokos 27 min. temu

Ktoś się naprawdę łapie na to, że do tego programu przychodzą ludzie, którzy chcą pracować w modelingu, chodzić na dziesiątki castingów i wyjeżdżać na kontrakty. Teraz idą tam ludzie, którzy chcą się wybić i pracować na Instagramie albo tik toku, nie ma ich co żałować, że program i produkcja ryzykuje ich zdrowiem i traktuje jak zero, któremu można kazać zrobić wszystko bo po tylu sezonach wiadomo o co w tym wszystkim chodzi.