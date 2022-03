Justin Bieber opowiada ze sceny o chorobie żony: "To było naprawdę STRASZNE"

Otwórz gały 43 min. temu zgłoś do moderacji 17 41 Odpowiedz

Wiecie że dzieje się historią i mamy przesiedlenie Polaków.Nie bez powodu wszyscy zrobili propagandę zwaną wojną,więcej tam kłamstw niż prawdy.Jest w tym cel, wcisnąć Ukraińców do Polski.Kazdy Ukrainiec będzie mieć prawo do waszych domów ,mieszkać.Poczytajcie co to przesiedlanie Polaków.Mocarstwa takie jak Ameryka i Rosja chcą nowego podziału.Nasi rządzący wiedzą o co chodzi.Zdjecia ostrzelanych budynków z Ukrainy są z 2014 roku😙 są filmy na których w ostrzelanej szkole dyrektor gada że to Ukraina do nich strzela.Posluchajcie Aleksandra Jabłonowskiego co gada na YouTube o co chodzi