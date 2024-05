Justin Bieber pochwalił się nowymi zdjęciami ciężarnej Hailey. Internauci: "Najbardziej HOT rodzice na świecie" (FOTO)

Choć niektórym pewnie trudno w to uwierzyć, Justin Bieber skończył w tym roku 30 lat. To oznacza, że od czasu, kiedy nastolatki na zmianę wielbiły go i hejtowały za przebój "Baby" minęło już 14 lat. Od tamtej pory kariera Justina przeżywała wiele wzlotów i upadków. Wygląda jednak na to, że po poślubieniu Hailey Baldwin gwiazdor osiągnął względną stabilizację.