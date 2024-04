Justin Bieber ZALAŁ SIĘ ŁZAMI. Fani martwią się o stan piosenkarza (ZDJĘCIA)

Karla 19 min. temu zgłoś do moderacji 73 0 Odpowiedz

Tak mi żal tego chłopa. Od dawna wiemy jakim bagnem jest showbiz ale dopiero przy sprawie z Diddym przejrzałam raz jeszcze ich wspólne zdjęcia i filmiki (w tym ten o 48 h ). Na większości Diddy obejmuje go za szyję jakby manifestując, że J.B. to jego własność. Jest też filmik w studio jak Diddy ma pretensje że już nie spędzają czasu a Justin się nerwowo tłumaczy albo jak Diddy dotyka torsu Justina sprawdzając czy nie ma podsłuchów. Zwróćcie uwagę jak go też inni jawnie m0le$t0wali na scenie (obłapiali, całowali) czy podczas wywiadów kiedy prowadzący mówi do trzynastolatka że ładnie pachnie. Mam nadzieję, że opowie swoją historię i wymieni nazwiska tych p3d0 0kultystów. To straszne jak dzieciak się cieszył, że występuje na scenie ze swoimi idolami, ale nie wiedział jaką cenę zapłaci