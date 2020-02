Justin Bieber zdradza, którą ze znanych przyjaciółek swojej żony lubi najmniej (WIDEO)

Justin Bieber w ostatnich miesiącach w mediach pojawiał się głównie przez wzgląd na zawarte w szybkim tempie małżeństwo z Hailey Baldwin . Oczywiście doniesieniom tym towarzyszyły relacje o wciąż złamanym sercu Seleny Gomez , a sprawie nie pomagało to, że pierwsza miłość wokalisty właśnie wydawała nową płytę, na której poświęciła sporo uwagi byłemu chłopakowi , wyznając, że "pomyliła to g*wno z miłością".

Aktualnie Justin próbuje wrócić do swojego zawodu i intensywnie promuje nowe piosenki. W jednym z wywiadów zdążył już odnieść się do błędów, jakie popełniał w przeszłych związkach i wyznać, że i w stosunku do obecnej żony nie zawsze zachowywał się w porządku.

W ramach promocji nowej płyty wybrał się do popularnego show Jamesa Cordena, gdzie zmierzył się z wyzwaniem "Spill Your Guts Or Fell Your Guts". W zadaniu gwiazdy muszą albo odpowiadać na trudne pytania dotyczące ich życia prywatnego, albo zjeść którąś z "pyszności" serwowanych przez gospodarza programu. Justin odważył się odpowiedzieć tylko na jedno z takich pytań - James poprosił go o uporządkowanie znanych przyjaciółek żony: Kendall Jenner, Gigi Hadid i Cary Delevingne, w kolejności od tej, którą lubi najbardziej, do tej lubianej najmniej. Wokalista bez wahania odpowiedział i szybko się wytłumaczył: