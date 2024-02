Justin Timberlake ZADRWIŁ z przeprosin Britney Spears. Gwiazda grozi POZWEM i grzmi: "Pójdziesz się wypłakać mamusi?"

Nie wiem 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A co miał powiedzieć, musi ratować wizerunek, jakby zaczął przepraszać to tak jakby przyznał się do winy że zrobił coś złego a to nie byłoby dobre dla wizerunku i kariery , mógł nic nie mówić i zostawić to w spokoju ale to też jakby był tchórzem unikającym sytuacji . Myślę że zrobil co mógł