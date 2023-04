Justyna Gradek gorąco POLECA tureckie operacje plastyczne: "To pionierzy zabiegów na nos" (WIDEO)

Koko 35 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Pionierzy z taśmy łączący zbyt dużą ilość zabiegow. Sedacja to pewnie zrzut gazu powodujący u co wrażliwszych koszmarne dochodzenie do siebie - no ale pacjent uspiony na maxa. Gronkowiec wszędzie. Źle wykonane liftingi - tylko naciąganie skory, co jest chwilowe i nikt normalny tego nie robi. Ale to turcja… i same chcialy. Przeszczepy wlosow… tak na 4 lata max starczają (średnia to 2 lata po turcji) i baju baj, ale tego klientom nie mówią… latajcie i róbcie sobie, nie zapomnijcie o bondingowych, fortepianowych klawiszach w ustach… 😂