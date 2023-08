Justyna Gradek promuje nowy biznes przy pomocy IMPONUJĄCEGO DEKOLTU (ZDJĘCIA)

Agajaga 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Jedyne co ładne to nogi ma twarz … No cóż same sobie to robią chyba mają lustra w domu, wszytko powinno mieć jakiś umiar a idzie to w złym kierunku, gdzie mężczyźni tych dziewczyn by powiedzieć Stop