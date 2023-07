Justyna Gradek zafundowała sobie lifting w tureckiej klinice. Chirurg pokazał ujęcia PRZED i PO zabiegu (ZDJĘCIA)

W polskim show biznesie bez wątpienia nie brakuje miłośniczek tureckiej medycyny estetycznej. Chociaż w mediach coraz częściej słyszy się o ofiarach tamtejszych chirurgów, wiele celebrytek wciąż chętnie oddaje się w ich ręce. Do grona bywalczyń klinik w Turcji zaliczyć można na przykład Justynę Gradek. Niedawno w rozmowie z Pudelkiem celebrytka gorąco polecała operacje w tureckich placówkach, a nawet nazwała pracujących tam lekarzy "pionierami" w dziedzinie operacji nosa. Justyna miała też rzecz jasna okazję, by na własnej skórze przetestować zdolności zachwalanych chirurgów.

Na początku czerwca Gradek osobiście zameldowała się w jednej z klinik w Stambule. Znana z zamiłowania do upiększających zabiegów celebrytka wyprawiła się do Turcji wraz z przyjaciółką, by poddać się blefaroplastyce (plastyka powiek), jak również uwielbianemu przez gwiazdy liftingowi foxy eyes. Gradek starannie dokumentowała wówczas pobyt w placówce na swoim instagramowym profilu i ochoczo odpowiadała na nurtujące fanów pytania.