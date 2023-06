Justyna Gradek też zdecydowała się na zabieg w Turcji. Zdradziła, co sobie poprawiła (ZDJĘCIA)

Anka 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wow Wow.... Kiedyś naprawdę miałam ogromne kompleksy, jeżeli chodzi o swoje ciało swój cellulit twarz wszystko po kolei mimo że jestem szczupłą osobą, to niestety ale zawsze miałam jakieś ale A to mam cellulit A to rozstępy A przecież ćwiczę tyle lat ( komentarze tutaj też nie pomagają bo jeżeli widzicie dziewczyny która ma cellulit to natychmiast musicie hejtować to i to jest okropne...) Byłam na tej granicy gdzie chciałam sobie zrobić operację plastyczne ale teraz jak widzę co się dzieje. Praktycznie każda dziewczyna wygląda tak samo A jeżeli chodzi o Justynę Gradek to jestem naprawdę w ogromnym szoku co ona z sieebie zrobiła ... To była przepiękna dziewczyna która miała cudowną figurę piękną buzię i tam nie potrzeba było robić czegokolwiek Ale tak niestety działają hejty i pieniądze być może gdybym ja miała tak ogromne finanse jakie ma Justyna Gradek to też bym siebie porobiła..... No niestety ale tutaj wychodzą ogromne kompleksy nawet jeżeli chodzi o te wszystkie modelki i o słynną bellę która jest tak samo z operowana....