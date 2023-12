Justyna Kowalczyk wspomina Kacpra Tekielego, publikując jego zdjęcie z synem. "2024 gorszy być nie może" (FOTO)

Pola 49 min. temu zgłoś do moderacji 303 2 Odpowiedz

To jest tragedia. Ból przez całe życie. Poczucie niesprawiedliwości. Musimy pamiętać, że życie jest tylko chwilą, dziś jeszcze jest a jutra może już nie być. 4 lata temu straciłam Synka. Miał dwa latka. Każdy dzień to walka, a żyję dla drugiego dziecka. Zostałam sama, zostawił mnie dawno temu mąż moich dzieci. Święta są trudne, samotne, bo w tym czasie mój synek obchodziłby już 6 urodziny. Czas nie leczy ran, uczy jedynie jak żyć. Współczuję p. Kowalczyk tego co przeżyła. Tego z czym się mierzy. Zacznijmy doceniać życie i kochać najbliższych.