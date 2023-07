Justyna Kowalczyk wspomina męża dwa miesiące po jego śmierci. Poruszający cytat w opisie chwyta za serce (FOTO)

Nick 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Mnie tam wcale nie chwyta za serce. Tym bardziej, że to bzdura jest. Właśnie umieranie jest straszne. Nie żyjesz – to nic nie czujesz, nie myślisz, bo cię nie ma. Przez miliony lat nie istnieliśmy i jakoś nie był to straszny stan.