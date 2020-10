Justyna Nagłowska żali się na Instagramie: "JESTEM SMUTNA I PRZESTRASZONA"

Cóż to za szczęście. Cóż to za dziwny czas. Pokolenie korona rusza w ten dziwny świat! - napisał Szyc.

Borys Szyc i Justyna Nagłowska buszują po pchlim targu

Mój poniedziałek, jak co poniedziałek, ale dziś mam słaby nastrój. Piszę to, żeby się uczłowieczyć w tym wirtualnym świecie. Nie jestem wiecznie uśmiechniętą superhero. Nie chce być. Jest jesień, jest Covid. Są lęki/klasyczne jesienią, ale teraz z dużą siłą próbują mnie dopaść. Jestem łatwym kąskiem, bo jestem zmęczona, niewyspana. Dziś jestem smutna i przestraszona, ale ogarnę to, bo daje sobie prawo to czuć. Nie udaję, że się nie boję, bo czuję lęk. Coraz więcej osób choruje. Za dużo tego wszystkiego. Za mało spokoju i dobrej energii Taki czas. Trudny czas - napisała Nagłowska.