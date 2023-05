Justyna Pochanke odeszła z TVN po 19 latach, przypłacając swój pracoholizm DEPRESJĄ. Jak dziś wygląda jej życie?

Koko 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Czuje to samo co Pani Justyna. Po powrocie do domu jestem tak wyeksploatowana ze nie mam siły się nawet odezwać. Chcę mi się tylko.plakac. jestem poddenerwowana...łatwo wybucham i się spalam. Budze się często w nocy gdzie wcześniej nie miałam problemu ze snem. W niektórych..co prawda okropnie blachych sytuacjach.. czuje się bezradna jakbym waliła głową w mur. To straszne...a mam dopiero 32 lata...