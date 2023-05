Justyna Sieńczyłło wspomina ostatnie chwile Emiliana Kamińskiego: "On nie umierał, on walczył"

Emilian Kamiński utrzymywał chorobę w tajemnicy. Nie chciał, żeby odbiło się to na teatrze

On był warsztatowcem. Nie było jednego spektaklu, żeby nie siedział w garderobie i żeby nie powtarzał całej roli i nie przygotowywał sobie oddechu. Żył za pięciu. Uważał, że dożyje setki. Od dziecka był przyzwyczajony do bardzo ciężkiej pracy. Zaczynał od fizycznej pracy, którą wykorzystał przy budowie teatru, czyli w budowlance, jako nastolatek. Potem jeździł pracować do Anglii, wszystko wykorzystał, budując to miejsce. Poświęcił temu miejscu 20 lat swojego życia i całe swoje zdrowie - powiedziała Sieńczyłło.

Emilian Kamiński "oszukał przeznaczenie", lekarze dawali mu 3 miesiące

On nie umierał, on walczył do ostatniej chwili. Nie mógł uwierzyć, że jego życie się kończy. Odchodził na swoich warunkach. Moja prośba była, żeby dotrwał Wigilii. To było wyreżyserowane do ostatniej chwili - wyznała aktorka.