Justyna Sieńczyłło zabrała głos. Opisuje ostatnie dni Emiliana Kamińskiego: "Przygotował nas na ten moment"

Basik 5 min. temu

I dobrze że nie mówił o swojej chorobie ,czy bo to komuś pomogło?Wiedzieli najbliżsi,i to wystarczy.Na odejście bliskiej osoby trudno być przygotowanym ,ta pustka zawsze w sercu pozostaje.Niemniej wszyscy kiedyś odejdziemy ,ale nikt na co dzień o tym nie myśli.Gdy ksiądz na cmentarzu wypowiada słowa nie znasz dnia ,ani godziny to wtedy przez chwilę pomyślimy.