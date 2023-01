Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Poruszające słowa syna aktora: "Synku, ja nie dożyję pięciu lat"

Wśród osób, które przemawiały podczas pogrzebu Kamińskiego znaleźli się m.in. minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński , aktor Olaf Lubaszenko czy wiceprezydent Warszawy, Aldona Machowska . Nie zabrakło także przemówienia syna Emiliana, Kajetana Kamińskiego , który we wzruszających słowach pożegnał swojego ojca. Syn artysty kolejny raz podkreślił, jak ważny był dla Kamińskiego Teatr Kamienica.

Tak jak ksiądz mówił, jak wszyscy państwo mówili, mój ojciec po prostu stworzył nam dom. Gdy cztery lata temu robił spektakl "Niespodzianka", przyszedł do mnie do pokoju. Usiedliśmy razem i powiedział: "Synku, ja nie dożyję pięciu lat, musisz pomóc mi z teatrem, musisz służyć ludziom. Zastanów się, jesteś młody, ale pamiętaj, służ ludziom. Jaką decyzję podejmiesz, ale masz służyć ludziom". Był filozofem, kierował się tym, by służyć ludziom - mówił poruszony Kajetan Kamiński.