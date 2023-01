Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Żegnają go Justyna Sieńczyłło, siostra Dorota Kamińska, gwiazdy i rodzina (ZDJĘCIA)

LALECZKA 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

KOŻUCHOWSKA KLASA.RESZTA DRAMAT STALIŃSKA ŚLESZYŃSKA I CI KOLEDZY CO TO NIE MAJA GARNITURÓW BY PRZYJ SC DOSTOJNIE UBRANYM NA POGRZEB KOLEGI.PRZYJACIELA....WARSZAWKA.... ROZENEK OD CZAPY....AŻ MNIE NERW WZIĄŁ.....SKRZYNECKA TEŻ BY SE DAROWAŁA TE SPODNIE ...CO TO MAJĄ W TYCH ŁBACH....A SIOSTRA TEZ TAK SOBIE...