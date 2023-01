Żona Emiliana Kamińskiego oddała mu hołd na teatralnej scenie. Poruszające słowa Justyny Sieńczyłło

Tuż po śmierci aktora pojawiło się również oświadczenie jego żony oraz siostry, które od lat występują na deskach Teatru Kamienica. Justyna Sieńczyłło i Dorota Kamińska pożegnały Emiliana, a także podkreśliły, że z szacunku do widzów teatru wystąpią w zaplanowanych spektaklach.

W odpowiedzi na zapytania mediów informujemy, iż kierując się szacunkiem do widzów Teatru Kamienica, wystąpimy w spektaklach zaplanowanych na 29, 30 i 31 grudnia. Emilian zawsze wymagał od nas zawodowstwa i uczył, że w jego teatrze to widz jest najważniejszy. Nasz mąż i brat swoją scenę traktował z najwyższym profesjonalizmem. Gramy, bo Emilian tego by od nas oczekiwał i nie wybaczyłby nam, gdybyśmy postąpiły inaczej nawet w tak trudnym czasie - pisały Sieńczyłło i Kamińska.