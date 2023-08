Justyna Sieńczyłło zdradza, jak radzi sobie po śmierci Emiliana Kamińskiego: "Tak, jakby połowy mnie nie było"

Monka33 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest niepojęte co ten młody chłopak(25lat) przeżył, nikt z was nie stracił życia, większość was żyje spokojnie w dobrobycie więc co wy możecie wiedzieć???,wy nawet nie macie pojęcia co ci studenci przeżywali, jaki horror państwo im za komuny zgotowało. TRAGEDIA, TRAGEDIA TRAGEDIA.