Justyna Socha zorganizowała zbiórkę... na siebie. Zbiera na NOWE SPRZĘGŁO: "Jeśli uważasz, że moja praca jest ważna, możesz mnie wesprzeć"

Wśród "obudzonych" postaci polskiej sceny antycovidowej jest też Justyna Socha , nieoficjalna liderka antyszczepionkowców. Jej działalność, oceniana przez dziesiątki ekspertów jako wysoce szkodliwa, opiera się w dużej mierze na dobrowolnych wpłatach osób, które mają podobne spojrzenie na świat. Przybiera to niekiedy dość groteskowy charakter, czego teraz jesteśmy świadkami.

W piątek na koncie liderki antyszczepionkowców pojawił się dość osobliwy apel, który niemal z miejsca stał się hitem internetu. Socha poinformowała bowiem, że spaliła sprzęgło w samochodzie i życzy sobie, aby to internauci zapłacili za jego naprawę. Argumentuje to tym, że jeśli ktoś wspiera jej kontrowersyjne poczynania, to może też wesprzeć ją w tej sprawie...