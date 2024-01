Justyna Steczkowska afirmuje powrót lata, prężąc się w bikini w PANTERKĘ i polewając się wodą z węża (ZDJĘCIA)

Justyna Steczkowska skończy w tym roku 52 lata. To jedna z tych kobiet, które dowodzą, że 50 to nowe 40. Gwiazda jest niezwykle aktywna zawodowo. Trenuje wokalistów w "The Voice of Poland", koncertuje solo i z innymi artystami, a w dodatku regularnie wypuszcza autorskie materiały - coś, co nie dla każdej "diwy" jest oczywiste.

Justyna Steczkowska na Instagramie

Przy natłoku zobowiązań Steczkowska znajduje też czas na prężne rozwijanie swojego profilu na Instagramie. Tam pokazuje kulisy pracy czy pojedyncze kadry z życia rodzinnego. Często dzieli się też książkowymi poleceniami. Internautów szczególnie intrygują jednak wakacyjne wrzutki Justyny.

Gwiazda nie ma bowiem oporów przed pozowaniem do zdjęć i paradowaniem na filmikach w kusych bikini. I nie ma się jej co dziwić. Ma figurę godną modelki. Nie ukrywa, że to zasługa genów, jednak sama genetyka to za mało, dlatego wspiera się odpowiednią dietą i treningami (w tym elektrostymulacją mięśni).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Leon Myszkowski w podcaście Pudelka

Justyna Steczkowska znów w bikini

Co prawda Justyna Steczkowska nie jest teraz na żadnych egzotycznych wakacjach, ale i tak postanowiła przypomnieć fanom, jak wygląda w stroju kąpielowym. W jej relacji na Instagramie pojawiło się kilka zmysłowych nagrań z ubiegłorocznych wczasów.

Na jednych z nagrań ponętnie kręci biodrami, stojąc tyłem do obiektywu, z kolei na innym polewa dekolt wodą z węża. Ktoś może spytać: "po co to?". Jak wyjaśniła Steczkowska, po prostu zatęskniła za wakacyjną aurą.

W takie ponure dni marzę tylko o tym, żeby tam wrócić. Lato, wróć - czytamy.

Myślicie, że afirmacje "Dziewczyny Szamana" sprawią, że lato przyjdzie w tym roku szybciej?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.