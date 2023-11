Justyna Steczkowska chwali się MŁODSZYM synem: "Nasz 18-latek". Podobny do znanej mamy? (ZDJĘCIA)

Dzisiejszy świat show-biznesu rządzi się swoimi prawami. Doskonale znająca jego realia piosenkarka postanowiła wykorzystać niesłabnącą popularność, by wesprzeć najstarszego syna w jego producenckiej działalności. Dziś Leon Myszkowski tworzy kolektyw DJ-ski Mike & Laurent, przeważnie występując u boku rodzicielki. Uparcie jednak twierdzi, że startował z tej samej pozycji, co inni debiutujący artyści.

Justyna Steczkowska pokazała 18-letniego syna

W 2005 r. obecna trenerka programu "The Voice of Poland" urodziła drugiego syna. Z prostej arytmetyki wynika, że w tym roku Stanisław wkroczył w wiek pełnoletni. Piosenkarka uznała, że to dobry czas, by zintensyfikować jego promocję i wesprzeć dziecko w jego marzeniach.