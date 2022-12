Leon Myszkowski zapewnia, że bycie synem Justyny Steczkowskiej NIE WPŁYNĘŁO na jego karierę: "Zaczynałem tak jak KAŻDY" (WIDEO)

Ilonka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Patrząc na większość komentarzy nie dziwię się że jest tyle clickbaitow i zakłamanych tytułów tekstów. Ludzie to pacany, które opierają swoje opinie na samych tytułach, czyli kilku wyrazach. Tak, większość z Was. Bo jakby ktoś posłuchał jego wypowiedzi to wiedziałby że ten tytuł to wał i nijak się ma do tego, co on powiedział faktycznie. A to mądry chłopak. Ale wy komentujecie dalej ..jesteście tym, co jest nie tak na tym świecie. Serio