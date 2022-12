Gwiazdy promują "Sylwestra Marzeń z Dwójką": pozytywny Zenek Martyniuk, brokatowa Maja Hyży, welurowa Justyna Steczkowska... (ZDJĘCIA)

Choć święta wciąż za pasem, Telewizja Polska już skrzętnie przygotowuje się do organizacji "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Stacja od lat toczy bój o widzów razem z Polsatem, dlatego stara się ściągnąć do siebie tłum gwiazd, które mają podwyższyć oglądalność. Podczas nadchodzącej imprezy w TVP wyjątkowo nie wystąpi żadna zagraniczna gwiazda. Co więcej, stacja nie dokona nawet dorocznego odmrażania Maryli Rodowicz, bo ta zdecydowała, że "Małgośkę" zaśpiewa już u konkurencji.