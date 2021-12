Zenek Martyniuk zaprezentuje CZTERY STYLIZACJE na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką". Zapłacił za nie KROCIE

Johny 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Jak władza, taka telewizja i takie jej gwiazdy. Dziennie umiera 600-700 osób a oni zajmują się zabawą, która być może dorzuci kolejne ofiary i co gorsza pokaże gawiedzi, że skoro TV PIS organizuje imprezę masową to pandemia nie jest groźna ... a co do samego Martyniuka, to nie szata zdobi człowieka, bo nawet jakby wydał całą gażę od Kurskiego (bo na pewno jest ona większa niż te 30 000) to i tak nie wyjdzie poza plakietkę śpiewaka disco polo pupilka obecnej władzy. A to jak z tego korzysta w związku z nietykalnością swojego zaburzonego i rozpieszczonego synalka, jest po prostu żenujące i smutne zarazem.