Leon Myszkowski ujawnia, ILE ZARABIA jako DJ! Kwota robi wrażenie (FOTO)

Leon Myszkowski kilka lat temu zabłysnął w rodzimym show biznesie, kiedy to chwalił się swoją pasją do gotowania. Zaledwie 16-letni wówczas kucharz wydał książkę kucharską "Kuchnia Leona. Gotowanie i inne zajawki". Przedsiębiorczy nastolatek prezentował także kulinarne umiejętności w "Hell's Kitchen". Niedługo jednak okazało się, że gotowanie najwidoczniej nie jest dłużej na liście jego priorytetów, a bardziej interesuje go djowanie.

Idę w totalnie innym kierunku muzycznym niż mama, więc ja już się tak naprawdę odcinam, bo nie robię tego, co ona. To jest muzyka rozrywkowa i to jest coś innego. Ambicje mam swoje, one w ogóle nie pokrywają się z tym, co robiła moja mama. Za jakiś czas nazwisko odetnie się samo - opowiadał nam w rozmowie.