Leon Myszkowski "zderzył się ze ścianą" po wyprowadzce z domu: "Nikt mi NIE zrobi PRANIA, musiałem nauczyć się obsługi WSZYSTKIEGO"

Taki lajf 24 min. temu

W polsce to zyja wszyscy w jednym domu calymi rodzinami, nic dziwnego ze dopiero kolo 30 albo i po sie dopiero wyprowadzaja na cos swojego bo niby i za co mieli by to zrobic w wieku 19 lat ? Jak ktos ma bogatych rodzicow ktorzy moga ulatwic stary to nawet majac 18-lat moze sie wyprowadzic syn czy corka ale jak to zwykli kowalscy to zapomnij. Niestety w polsce bieda bieda i niskie zarobki wiec jak kasy nie ma to nie ma zycia samemu bez rodzicow… straszne ale taka prawda… beznadziejny kraj, gdzie indziej to normalne ze mozna w wieku 19 lat mieszkac juz samemu i zaczynac wlasne zycie . Polska to jednak dolujacy kraj 😒