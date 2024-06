Justyna Steczkowska JURORKĄ w show Polsatu!

Niedawno zakończył się 20. sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jubileuszową edycję hitowego formatu Polsatu, w której brali udział finaliści poprzednich odsłon, wygrał Filip Lato.

Choć emocje po finałowym odcinku ledwo co opadły, media już rozpisują się o kolejnym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Niedawno okazało się, że w roli jurora nie zobaczymy już Roberta Janowskiego.

Justyna Steczkowska w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?!

Teraz z kolei podobno potwierdziły się od dawna pojawiające się w kuluarach plotki. A przynajmniej tak podaje Pomponik. Według serwisu Janowskiego zastąpi nie kto inny jak Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska faktycznie zasiądzie w fotelu jurora w emitowanym na Polsacie muzycznym show. Już jesienią będziemy mogli ją zobaczyć w uwielbianym przez telewidzów formacie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nagrania do programu mają ruszyć w lipcu - czytamy na portalu.

Justyna Steczkowska miała zostać jurorką w innym show?

Wcześniej informowano, że trwają negocjacje, by Jusia dołączyła do obsady powracającego na antenę Polsatu "Must Be the Music".

Justyna osobiście negocjuje swój udział w "Must Be the Music", o czym doskonale wiedzą osoby z jej otoczenia i bardzo jej kibicują. Świetnie odnalazła się w jury "The Voice", ale teraz chciałaby spróbować czegoś nowego. Jako jurorka powracającego hitu zaczęłaby świętować 30-lecie swojej kariery. To byłoby niezłe ukoronowanie trzech dekad - komunikował jakiś czas temu "Świat Gwiazd".

Sama Steczkowska sprawiała wrażenie nieprzekonanej do tego, by podejmować się roli jurorki w jakimkolwiek programie telewizyjnym.

Jestem w trasie koncertowej całą jesień. Jeszcze wyjeżdżam później do Stanów. Nagrywam też płytę. (...) Mam po prostu bardzo dużo pracy, a jeszcze rodzina, z którą wyjeżdżam na wakacje, bo przecież mamy dzieci, z którymi uwielbiamy spędzać czas... Jeszcze koncerty, które będą latem muzyki filmowej, więc to nie jest takie proste, bym ja mogła wystąpić w jakimś show. To trzeba odwoływać tyle koncertów, czego nie chcę robić - mówiła podczas wywiadu dla Kanału Sportowego.

