Justyna Steczkowska ostro reaguje na komentarze o jej stylizacji z Opola: "To NIE BYŁ polityczny protest" (FOTO)

Opole 2023. Justyna Steczkowska zaskoczyła widzów krwawym napisem na koszuli

Justyna Steczkowska występowała wcześniej w słynnej koszuli z Opola

To nie jest mój protest, tylko wyraz artystycznej wizji, skłaniającej do myślenia nad tym, gdzie w polityce zaginął człowiek i jego dusza . Opcja polityczna nie ma tu znaczenia. Tyle w tym temacie... - oświadczała niegdyś.

Justyna Steczkowska tłumaczy się z opolskiej stylizacji. Artystka nie kryje rozczarowania hejtem

Kochani, umieszczam Wam tutaj piosenkę "Dziwny jest ten świat" z Festiwalu w Opolu. Dla wszystkich tych, którzy kolejny raz ze wszystkich możliwych stron atakują mnie tylko dlatego, że napisałam na koszuli "Myśl samodzielnie". To nie był polityczny protest. Zaśpiewałam piosenkę "Moja krew" Grzegorza Ciechowskiego, którego darzyłam wielkim szacunkiem jako artystę i lubiłam jako człowieka i z którym nagrałam dwie płyty. "Moja krew" to piosenka o manipulacji, stąd napis na koszuli - rozpoczęła.

Więc bardzo Was proszę zatrzymajcie się z tym hejtem i przypisywaniem mi politycznych manifestów i pouczania mnie co powinnam robić i myśleć w wieku 50 lat. W swoim życiu wybieram samodzielne myślenie. Jesteście panami mojego medialnego życia, więc zamiast wylewać hektolitry hejtu, nienawiści i gniewu, weźcie do ręki pilota i wyłączcie telewizor. Skasujcie mnie ze swoich mediów społecznościowych, a zniknę z Waszej przestrzeni, to proste. Każdy z Was ma wybór - napisała stanowczo na Instagramie Justyna Steczkowska, oznaczając przy okazji oficjalny profil Telewizji Polskiej.