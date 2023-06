Justyna Steczkowska wystąpiła w Opolu z KRWAWYM i WYMOWNYM napisem na plecach. "Chciałam skłonić do myślenia..."

Justyna Steczkowska znalazła się w grupie artystów, którzy w sobotni wieczór uświetnili swoją obecnością drugi dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wokalistka nieco zaskoczyła doborem stylizacji, biorąc pod uwagę, że imprezę relacjonowała Telewizja Polska, która raczej nieprzychylnie odnosi się do politycznych manifestów w wykonaniu osób ze świata sztuki, o ile nie będą one zgodne ze ściśle określoną linią programową. Justyna wystąpiła tymczasem w stroju, który można by interpretować w dwójnasób.