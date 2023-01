Justyna Steczkowska poucza internautę: "To nie PiS nas wykańcza. Zajrzyj WE WSZECHŚWIAT"

O Justynie Steczkowskiej w ostatnich dniach media rozpisywały się głównie w kontekście "Sylwestra Marzeń TVP", a konkretniej spotkaniu artystki z Black Eyed Peas. Wielu internautów sugerowało bowiem, jakoby podczas wykonywania pamiątkowego zdjęcia z muzykami Steczkowska próbowała zasłonić tęczową opaskę na ramieniu will.i.ama. Wokalistka szybko odniosła się do całej sprawy, zamieszczając nagranie w towarzystwie Black Eyed Peas i stanowczo zaprzeczając takim oskarżeniom.

Justyna Steczkowska wprost nazwała te zarzuty "manipulacją". Wokalistka nie ukrywała także, że w ostatnim czasie musiała zmierzyć się z wieloma negatywnymi komentarzami. W miniony poniedziałek Steczkowska zamieściła w sieci kolejny wpis, w którym przyznała, iż zdecydowała się zablokować kilkoro użytkowników Instagrama, gdyż "poziom agresji w jej stronę był tak wielki, że nie była w stanie go unieść". Wokalistka wyłączyła również możliwość dodawania komentarzy zarówno pod wspomnianym postem, jak i nagraniem ze spotkania z Black Eyed Peas.

Wygląda jednak na to, iż choć od sylwestrowego koncertu TVP minęło już ładnych kilka dni, Steczkowska wciąż zmaga się z niewybrednymi komentarzami ze strony internautów. Pod postami na profilu celebrytki, w których ta nie zablokowała możliwości komentowania, nieustannie pojawiają się wpisy użytkowników zarzucających jej zasłonięcie tęczowej opaski lub - dla odmiany - wytykających współpracę z Telewizją Polską. Ostatnio Steczkowska postanowiła w dość stanowczy sposób odpowiedzieć na komentarz jednego z internautów. Wokalistka nie tylko zdradziła, co sądzi o partii rządzącej, lecz również poleciła użytkownikowi zmianę nastawienia.

Justyna Steczkowska poucza internautę i poleca mu "zobaczyć świat z lotu ptaka"

W zamieszczonym pod jednym z postów komentarzu Steczkowska podkreśliła, że obecnie znajduje się w zupełnie innym "miejscu świadomości" niż jej internetowy rozmówca. Celebrytka poleciła użytkownikowi, by zaczął żyć własnym życiem, jak również spojrzał na świat z lotu ptaka, przy okazji "zaglądając we wszechświat". Steczkowska w kilku słowach wspomniała także o Prawie i Sprawiedliwości. Zdaniem wokalistki to nie parta rządząca "wykańcza" Polaków - według niej robimy to sami.

Przemku, ta dyskusja nie ma sensu. Widzisz świat swoimi oczami i masz do tego prawo. Jestem w innym miejscu życia i świadomości niż ty. Zobacz świat z lotu ptaka. Zajrzyj we wszechświat. To nie PiS nas wykańcza. Wykańczamy się sami tą brudną energią, ocenami, pouczaniem itd. Wyłącz tv i żyj swoim życiem. I mnie daj żyć swoim. Ja twojego nie oceniam i proszę o to samo - napisała Steczkowska.

W zamieszczonym kilka dni wcześniej poście stanowczo podkreśliła zaś, iż profile w mediach społecznościowych są jej "wirtualnym domem" i ma prawo decydować, kogo do niego zaprasza.

(...) Nie życzę sobie w swoim domu nazywania mnie podczłowiekiem, jak również rzucania we mnie wyzwiskami i całej tej ciemnej energii, która poniża człowieka, i obniża nasze wibracje. Tak, jak każdy z Was mam prawo do tego, żeby w swoim domu przyjmować gości, którzy rezonują ze mną. Mogą mieć inne zdanie, mogą myśleć inaczej niż ja, mogą mieć skrajnie inne poglądy, ale traktują mnie z szacunkiem taki, jak ja ich - napisała w poniedziałkowym wpisie.

