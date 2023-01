Justyna Steczkowska zaprzecza, że chciała zasłonić opaskę LGBT na zdjęciu z Black Eyed Peas. "JESTEM ZDRUZGOTANA"

Nie milkną echa "Sylwestra Marzeń" TVP, którego główną gwiazdą był zespół Black Eyed Peas . Po tym, jak Mel C zrezygnowała z występu w Zakopanem, tłumacząc swoją decyzję innymi poglądami stacji wobec mniejszości, które wspiera, Telewizja Polska z ogłoszeniem kolejnej zagranicznej gwiazdy czekała do samego końca.

Justyna Steczkowska komentuje zdjęcie z Black Eyed Peas

(...) Jestem zdruzgotana tym, jak bardzo uwierzyliście w manipulacje i jak niesprawiedliwie oceniliście fragment filmu, w którym rzekomo zasłaniam tęczową flagę. Większej abstrakcji nie mogłam sobie nawet wyobrazić w najgorszych koszmarach. (...) Spotkałam się z Black Eyed Peas, bo oni schodzili ze sceny, a ja na nią wychodziłam. Ucieszyłam się z ich występu i z tego, co mówili ze sceny, z ich tęczowych flag. Podziękowałam im za to i na swoim insta story (zobaczcie relacje) napisałam "Thanks Black Eyed Peas". Złapałam Willa za ramię jak to zwykle przy robieniu zdjęć i tyle. Co tu opisywać? Zwykła sytuacja, jakich wiele przy koncertach - czytamy we wpisie Steczkowskiej.